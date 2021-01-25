Sputnik V aşısının prospektüsüne kanser hastalarıyla ilgili uyarı eklendi

Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kötü huylu tümör bulunan hastalarda dikkatli kullanılması gerektiği, zira aşının kanser hastalığı üzerindeki etkisiyle ilgili henüz yeterli bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Sputnik V aşısının prospektüsüne birtakım eklemeler yapıldı. Yeni yapılan eklemede "Bilgi eksikliğinden dolayı aşılama, aşağıdaki hasta grupları için risk oluşturabilir: otoimmün hastalıklar (bağışıklık sisteminin uyarılması, hastalığın şiddetlenmesine neden olabilir, ağır durumlara ve hayati tehlikeye yol açabilecek otoimmün patolojisi tanılı hastalara özellikle dikkat edilmelidir), kötü huylu tümörler bulunan hastalar" dendi.

Gintsburg: Yasak koyulmadı, sadece uyarı eklendi

Sputnik'e prospektüste girilen eklemeyle ilgili açıklama yapan Sputnik V'nin geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, kanser hastalarının aşılanmasının yasaklanmadığını, sadece bu hastaların aşılama sürecinde dikkatli olunması uyarısı yapıldığını söyledi.

Gintsburg, kanser hastalarının bağışıklığı zayıflatabilecek çeşitli kemoterapi kürleri almasıyla ilişkili olduğunu belirterek bulaşıcı hastalıklara karşı yapılan aşıların bu tür hastalar üzerindeki etkisinin daha az olabileceğini vurguladı.

Rus uzman, aşılama kararının, her kanser hastası için ilgili hekim tarafından verilmesi gerektiğinin altını çizdi.