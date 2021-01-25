Putin: Herkes görüşünü kanun çerçevesinde ifade hakkına sahip, kolluk kuvvetleri de kanuna uymalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın Rus liderin Gelencik'te sarayı bulunduğuna dair iddialarını 'montaj ve derleme' olarak niteledi. Rusya Öğrenciler Günü vesilesiyle üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Putin gündeme dair farklı konularda da açıklamalarda bulundu.

Putin, Rusya Öğrenciler Günü vesilesiyle Tver Bölgesi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Görüşme sırasında öğrencilerden biri, Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili 'soruşturması' hakkında Rus liderin ne düşündüğünü sordu.

Putin, "Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar. Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey'de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj. Ülkemizdeki ünlü kişiliklerden birinin dediği gibi 'Sıkıcı, kızlar. Bari başka şeyler de uydursaydınız'" ifadelerini kullandı.

Putin, bu iddianın 10 yılı aşkın bir süredir ortada dolaştığını kaydetti ve Navalnıy'ın Rusya'ya döndükten sonra tutuklanmasına atıfta bulunarak, muhalefetin uygun bir fırsat bulduğunda bu materyallerle vatandaşların beyinlerini yıkamaya karar verdiğini vurguladı. Boş zamanı olmadığını için videoyu izlemediğini ve yardımcılarının bazı bölümleri kendisine aktardığını anlatan Putin, videoda kendisine ait olduğu belirtilen mülklerin hiçbirinin hiçbir zaman kendisine veya akrabalarına ait olmadığı kaydetti.

İzinsiz eylemlere çocukların çağrılması hakkında: 'Çocukları ön saflara teröristler gönderir'

İzinsiz eylemlere özellikle çocukların çağrılmasını da sert bir dille eleştiren Putin, "Reşit olmayanların yasadışı eylemlere aktif şekilde dahil edilmesi kabul edilemez. Bu, teröristlerin taktiğini anımsatıyor. Çocuklar hiçbir zaman ön saflara sürülemez. Bunu ancak kadınları ve çocukları ön saflara gönderen teröristler yapar" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri, "Hiç kimse, özellikle de siyaset alanındaki ihtiraslarını ve amaçlarını korumaya çalışırken, şimdi sözünü ettiğim bu tür olayların hiçbirine başvurmamalı. Böyle siyaset yapılmaz, her halükarda sorumlu siyaset izlenmelidir" diye konuştu.

'Herkes kanun çerçevesinde görüşünü ifade etme hakkına sahip'

"Bu tür konularda daha önce birçok kez konuştum ve bir kez daha altını çizmek istiyorum; herkes kendi görüşünü kanunda öngörülen çerçeve dahilinde ifade etme hakkına sahip. Kanunun çerçevesi dışına çıkan her şey, sadece yapıcılıktan uzak değil aynı zamanda tehlikeli" diye devam eden Putin, Rusya tarihinde bu tür olayların birçok örneği bulunduğunu ve bunlardan sadece ülkeyi ve toplumu karıştıranların değil, bununla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin de zarar gördüğünü vurguladı.

'Kolluk kuvvetleri de kanuna uymalı'

Rusya lideri, kolluk kuvvetlerinin de kanuna uygun hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek "Onlar da Rusya halkına ve devletine hizmet etme görevlerini görev yükümlülükleri ve kanun çerçevesinde yerine getirmeli. Gelecekte de bu şekilde ilerlemeyi başaracağımızı umuyorum" dedi.

Путин - о субботних акциях в российских городах: Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на его продвижение в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. pic.twitter.com/DX9ZugUKtk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2021

​'Gelecekte şarapçılık alanında çalışabilirim'

Navalnıy'ın Putin'e ait olduğunu iddia ettiği Gelencik'teki sarayla ilgili videosuna ilişkin sorular hakkında konuşurken en çok dikkatini çekenin şarapçılık işiyle ilgili bölümün olduğunu söyleyen Rusya lideri, ülkede şarapçılık sektörünün son yıllarda gelişmekte olduğunu kaydetti.

Putin, "Günün birinde bununla uğraşabilirim, ancak iş olarak değil, bir faaliyet alanı olarak. Danışmanım Boris Titov'un Abrau-Durso adlı bir şarap şirketi var. Kariyerim sona erdiğinde, belki onun danışmanı olarak çalışabilirim. Fakat iş insanı olarak değil, en azından hukuk uzmanı olarak" dedi.

2024 yılında görev süresi sona erecek olan Rusya lideri, sorular karşısında şu anda adaylık konusunda karar almadığını, yeniden aday olup olmayacağının vakti geldiğinde belli olacağını söylemişti.

'Evlilik sözleşmesini aile hayatını organize etmenin iyi bir yolu olarak görmüyorum'

Rusya lideri Vladimir Putin, evlilik sözleşmesini aile hayatını organize etmenin iyi bir yolu olarak görmediğini, zira bir araya gelerek çocuk yetiştirmek isteyen kişilerin birbirilerine güvenmeleri gerektiğini belirtti.

Toplantıda kimi aile yuvası kurmuş olan, kimileri ise ileride kuracak olan gençlerin bulunduğuna dikkat çeken Putin, evlilik sözleşmesi ile ilgili görüşlerini de dile getirdi.

Rus lider, “Bu bize Batı'dan geliyor olsa da, modern dünyada evlilik sözleşmesinin imzalandığı evlilikler yapılıyor. Yeri gelmişken söyleyeyim, böyle bir evlilik şeklinin aile hayatını organize etmenin iyi bir yolu olduğunu düşünmüyorum, zira evlenip bir arada yaşamak, işleri müşterek yapmak, çocuk yetiştirmek isteyen kişiler birbirilerine güvenmeli. Yine de hayatta her türlü durumlarla karşılaşılabilir ve böyle bir evlilik şekli de mümkün, gittikçe yaygınlaşan bir şey” ifadelerini kullandı.

Putin: Bazı ülkeler, Rusya'da uçak yapımını engellemeye çalışıyor

Vladimir Putin, bazı ülkelerin Rusya'da sivil havacılığı engellemeye ve yaptırımlar yardımıyla 'tekere çomak sokmaya' çalıştıklarını söyledi.

Putin, "Sivil havacılık gelişiyor. Diğer ülkeler bize engel olmaya çalışıyor, bunu daha önce söylemiştim" dedi.

MS-21 yolcu uçağının yapım sürecini örnek veren Putin, neredeyse her adımda yaptırımlar yardımıyla tekere çomak sokulduğunun altını çizdi. Ancak bunların Rusya'daki uçak üretimini etkilemediğini vurgulayan Putin, "Kademeli olarak, hatta üretim takviminde düzeltme yaparak ilerlemek gerekirse bile, her şey rağmen üretime devam edeceğiz. Üstelik bunu başarıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.