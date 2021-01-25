Putin ile Obrador, Sputnik V’i görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Meksikalı mevkidaşı Obrador, Sputnik V koronavirüs aşısının Meksika’ya sevkiyatının organizasyonunu ve Meksikalı sağlıkçıların Rusya’da eğitimini görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, “Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasına karşı mücadele ve salgınla ilgili güvenliği sağlama konuları ayrıntılarıyla değerlendirildi. Rus Sputnik V aşısının Meksika’ya sevkiyatının organizasyonu ve Meksikalı sağlık uzmanlarının Rusya’da eğitimi konuları ele alındı” ifadesine yer verildi.

Her iki liderin, farklı yönlerde başarıyla gelişen Rusya ve Meksika arasındaki ilişkilerin yapıcı ve karşılıklı yarara dayalı niteliğini vurguladığı aktarıldı.

Obrador'dan Putin’e ‘Sputnik V’ teşekkürü

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkesine 24 milyon doz Sputnik V koronavirüs aşısını gönderme kararı veren Rus lideri Putin’e teşekkür ederek Meksika’ya davet etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Putin ile görüşmenin ardından Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuk ve çok samimiydi. Onu Meksika’ya davet ettim ve önümüzdeki 2 ay içerisinde 24 milyon doz Sputnik V aşısı gönderme kararından dolayı teşekkür ettim” diye yazdı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, iki ülke lideri arasındaki görüşme için ‘başarılı’ nitelendirmesinde bulunarak Meksika yönetiminin Rusyalı mevkidaşlarının desteğiyle Sputnik V sevkiyatının organizasyonunda ilerleme kaydedebileceğini dile getirdi.