Rusya, Katar’la turistik amaçlı uçuşlara yeniden başlıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Katar ile yeniden başlatılacak olan uçuşların sadece iş değil, turistik amaçlı seyahatleri de kapsayacağını açıkladı.

Rusya, ayrıca 27 Ocak çarşamba gününden itibaren Finlandiya, Vietnam, Hindistan ve Katar ile uçuşlara devam edecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Katar ile uçuşların yeniden başlatılmasının turistleri kapsayıp kapsamadığı sorusuna istinaden, “Evet, elbette. Bu çok önemli bir güzergah. İkili ilişkilerimiz ve çeşitli projeler, partnerlik yaptığımız alanlar var. Gelecek yıl gerçekleşecek olan FIFA Dünya Kupası hazırlıklarından söz etmiyorum bile” dedi.

Bogdanov, “İkili temas ve bağlantılarımız çerçevesinde yapılacak çok iş var” ifadesini kullandı.

Bogdanov, Katar’ı Rusya vatandaşlarının Asya ve Afrika'ya yaptığı yolculuklar için kullandığı önemli bir bağlantı noktası olarak nitelendirdi.

Rusya, koronavirüs pandemisi nedeniyle 27 Mart’ta uluslararası uçuşlarını askıya almıştı. Ülkeden yalnızca kargo, sıhhi ve bazı diğer istisnai uçuşlara izin veriliyordu. Ağustos ayından bu yana uçuşlar aşamalı olarak yeniden başlatılıyor. Şu anda Rusya’dan Türkiye, Tanzanya, İsviçre, Mısır, BAE, Belarus, Kırgızistan, Kazakistan, Sırbistan, Güney Kore, Japonya, Küba, Etiyopya ve diğer bazı ülkelerle uçuşlar yapılıyor.