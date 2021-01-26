Putin'den Duma'ya Sovyetler Birliği'ni Nazi Almanyasıyla özdeşleştirmeyi yasaklama teklifi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya, Sovyetler Birliği’ni Nazi Almanyasıyla açık bir şekilde özdeşleştirmeyi yasaklayan yasa tasarısını hazırlamayı ve kabul etmeyi önerdi.

Kremlin'nden yapılan açıklamada, Duma'ya, 'Pobeda' organizasyon komitesinin katılımıyla, 'Sovyet halkının 1941-1945 Büyük Yurtseverlik Savaşı'ndaki zaferini ebedileştirmeye ilişkin' federal kanununa, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyasının 2. Dünya Savaşı'ndaki rollerini açık bir şekilde özdeşleştirmeyi yasaklamaya yönelik değişikliklerin eklenmesiyle ilgili federal yasa tasarısını 2021 ilkbaharında hazırlamayı ve kabul etmeyi tavsiye edildiği bildirildi.

Tavsiyenin 1 Temmuz 2021’e kadar yerine getirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, tasarıdan Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin'in sorumlu olduğu kaydedildi.