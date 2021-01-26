Rusya'da kedi alerjisini önlemeye yönelik aşının yakında çıkması bekleniyor

Rusya’da Seçenov Tıp Üniversitesi tarafından geliştirilen kedi alerjisini önlemeye yönelik aşının bu yıl içinde çıkabileceği bildirildi.

Seçenov Tıp Üniversitesi Rektörü Pyotr Glıboçko, üniversite bünyesinde geliştirilen kedi alerjisini önlemeye yönelik aşı ile ilgili araştırma sürecinin tamamlandığını ve aşının bulunduğumuz yıl içinde çıkabileceğini belirtti.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Glıboçko, “Şu anda kedi alerjisine karşı alerjenler hazırlıyoruz. Neredeyse hazırlar. Pandemi bizi engellemezse bu yıl içinde aşı olur” ifadelerini kullandı.

Glıboçko ayrıca araştırma çalışmalarının tamamlandığını, fakat aşının tescili ile ilgili belgelerin henüz sunulmadığını sözlerine ekledi.

Daha önce Rus uzmanların, Viyana Üniversitesi’nden meslektaşları ile birlikte kedi alerjisini önlemeye yönelik aşıyı geliştirmeye başladıkları belirtilmişti.