Zaharova: START-3 anlaşmasının uzatılması için çalışmalar başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, iki ülke uzmanlarının Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START-3) uzatılması konusu üzerindeki çalışmalara başladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, START-3 anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili soruya, “Sadece uzmanların bu yönde aktif olarak çalıştığını söyleyebilirim. Pratik çalışma başladı” dedi.

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkesinin START-3 anlaşmasını 5 yıl daha uzatma niyetinde olduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın her zaman anlaşmanın devam etmesinden yana olduğunu, ancak Washington’un sürdüğü bir dizi ön koşulun Rusya’ya uygun olmadığını söylemişti.