Nebenzya: Rusya, DSÖ’nün Sputnik V aşısını yakında onaylamasını bekliyor

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus basınına verdiği demeçte Rusya’nın DSÖ’nün Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Rus aşısını yakında onaylamasını beklediğini belirtti.

Nebenzya, “Aşımızın ön yeterliliği, Acil Kullanım Listesi’ne (Emergency Use Listing, EUL) dahil edilmesi ile ilgili belgelerimizi sunduk. 22 Ocak 2021 itibarıyla DSÖ’de başvurumuzun ikinci inceleme etabı başladı, dolayısıyla aşının kısa bir süre içinde sertifikasyon verilmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sergey Glagolev, şu anda DSÖ platformunda uluslararası aşılama sertifikası oluşturma konusunda tartışmanın devam ettiğini belirtmişti. Glagolev ayrıca Sputnik V aşısının acil durumlarda kullanılmasına izin verilmesi ile ilgili uzman düzeyinde ilk görüşmelerinin 20 Ocak’tan sonra yapılacağı bilgisini vermişti.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.