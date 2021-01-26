Rusya’da günlük vaka sayısı kasımdan sonra ilk defa 19 binin altına indi

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri ülkede son bir gün içinde 18 bin 241 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Ülkede günlük vaka sayıları 3 Kasım tarihinden sonra 19 binin üstünde seyretmeye devam etti.
Yeni vakalarla beraber Rusya’da şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısı 3 milyon 756 bin 931’e çıktı.
Ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar sebebiyle 564 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı sayısı 70 bin 482’ye yükseldi.
Rusya genelinde yaygın aşılama programı başlatılmış durumda. İsteyen herkes belirlenen kliniklere gidip koronavirüse karşı ücretsiz aşı olabiliyor.
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