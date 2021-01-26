İran, Rus Sputnik V aşısının kullanımına onay verdi

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.

Zarif Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz” dedi.

🔴 #ПрямойЭфир: Совместная пресс-конференция С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Ирана М.Д.Зарифа https://t.co/t5x1YlQfto — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 26, 2021

​Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ilerleyen günlerde Sputnik V aşısının 25 ülkede daha onaylanmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya’nın onaylanmış koronavirüs aşılarından ilki olan Sputnik V aşısının ülke dışındaki kullanımı ve üretimine dair anlaşmaları RDIF yürütüyor.

Yaygın aşılama programının başladığı Rusya’da üretilen aşıların hemen hemen tamamı ülkenin kendi nüfusuna ayrılmış durumda. Ülke dışına tedariki yapılacak aşılarsa yapılan anlaşmalar üstünden teknoloji transferi yoluyla yabancı ülkelerde üretiliyor.

Rusya aşının ortak üretimi için Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Brezilya dahil birçok ülkeyle anlaşma yaptı.