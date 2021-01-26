Patruşev, Batı'nın Navalnıy'a neden ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Batı'nın Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak, sosyal kargaşalar, grevler ve yeni 'Maydan' olayları yaratmak için Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Patruşev, Batı'nın Navalnıy'a atfettiği önemin nedenlerini açıkladı.

Patruşev, "Batı, Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmak, sosyal kargaşalar, grevler ve yeni 'Maydan' olayları yaratmak için bu 'figüre' ihtiyaç duyuyor. Bunun nelere yol açabileceğini fiiliyatta bağımsızlığını kaybeden Ukrayna örneğinde görüyoruz" dedi.

Navalnıy'ın büyük miktarlarda yolsuzluk yaparak Rusya mevzuatını birçok kez kaba şekilde ihlal ettiğinin altını çizen Patruşev, bir Rusya vatandaşı olarak muhalif ismin yasadışı eylemleri nedeniyle kanuna uygun şekilde ceza çekmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düşmanı olduğu için Navalnıy'ı dost olarak gördüğünü açıklamasını eleştiren Patruşev, "Şu anda Ukrayna'yı yöneten kişiler, bu tür açıklamalarla yurtdışında belirlenen davranış çizgisine uygun olarak kendi halklarının çıkarlarına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan dönüşünde Moskova'da gözaltına alınan Navalnıy'ın 30 günlüğüne tutuklanmasına karar verilmişti. Bunun üzerine Navalnıy'ın taraftarları, Rus muhalife destek verilmesi amacıyla 23 Ocak'ta Rusya'nın çeşitli kentlerinde izinsiz eylem düzenleme çağrısı yapmıştı. Tutuklama kararına tepki gösteren Batılı ülkeler, izinsiz gösterilere destekler yönde açıklamalar yapmıştı.