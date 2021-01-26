Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran, Dağlık Karabağ ekonomisinin canlandırılmasına ilgi duyuyor 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, İran ve Rusya ile diğer ülkelerin Dağlık Karabağ ekonomisinin canlandırılmasına ilgi duyduğunu belirtti.

Moskova'da bir araya gelen Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in gündeminde yıllar süren çatışmaların ardından Kasım 2020'de askeri faaliyetlerin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ'daki son durum vardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İran'ın bu projelere dahil olmak isteyeceğinden şüphemiz yok. Rusya da, ekonomi ve ulaşım önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik mutabakatlardan doğan çabalara doğrudan katılım sağlayacak. Bu konuda somut adımlar atıldı, Rusya, İran ve Azerbaycan başbakan yardımcıları düzeyinde, yakında ilk toplantısını yapacak olan üçlü mekanizma kuruldu. Rusya, İran ve Türkiye'nin yanı sıra bölge ekonomisinin canlandırılmasına katılmak isteyen birçok ülke var" ifadelerini kullandı.

Lavrov, son dönemde Rusya, Türkiye ve İran'ın yeni gerçeklikten yola çıkarak bölgede yeni ilişkiler kurma çabası göstermeleri yönündeki inisiyatiflerin daha sık dillendirildiğine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu gerçeklikler, savaşın olmaması ve yeryüzünün bu çok önemli bölümünde normal yaşam önündeki tüm abluka ve kısıtlamaların kaldırılmasını öngören mutabakatların bulunmasıdır" diye vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 11 Ocak'ta Moskova'daki zirvenin ardından kabul ettikleri ortak açıklamada başbakan yardımcıları düzeyinde ortak çalışma kurulmasını ve çalışma grubunun en kısa sürede Karabağ'da ekonominin canlandırılması ve altyapının geliştirilmesiyle ilgili planlar sunmasını kararlaştırmıştı.