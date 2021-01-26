Rusya Boeing ile titanyum sevkiyatları konusunda anlaştı

Dünyanın en büyük titanyum üreticisi olan Rus VSMPO-Avisma şirketinin ABD’li uçak üreticisi Boeing ile titanyum ürünlerinin tedariki ile ilgili uzun vadeli sözleşme imzaladığı öğrenildi.

VSMPO-Avisma basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus titanyum üreticisi ile Boeing şirketi arasında titanyum ürünlerinin tedariki ile ilgili uzun vadeli sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sözleşme şartları uyarınca VSMPO-Avisma, 787 Dreamliner, 777, 767 ve 737 gibi çeşitli sivil uçak modellerinin üretim ihtiyaçlarını karşılamak için Boeing ve tedarikçilerine titanyum dövme parçalar tedarik edecek.

Açıklamada ayrıca Sverdlovsk bölgesindeki VSMPO-Avisma ve Boeing - Ural Boeing Manufacturing (UBM) adlı ortak işletmenin ürünlerin büyük bir kısmını mekanik işlemden geçireceği bilgisine yer verildi.

Boeing: VSMPO uzun yıllardır güvenilir stratejik ortağımız olmaya devam ediyor

Boeing şirketinin Rusya ve BDT Ülkeleri Başkanı Sergey Kravçenko, “VSMPO-Avisma ile karşılıklı yarara dayalı işbirliğimizi sürdürerek önemli bir kilometre taşına daha ulaştık. VSMPO uzun yıllardır Boeing'in güvenilir stratejik ortağı olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

VSMPO-Avisma'nın ABD, İngiltere, Avrupa ve Çin'de bulunan küresel satış ve dağıtım ağı aracılığıyla titanyum ürünlerinin lojistik, mekanik işleme ve zamanında teslimi dahil olmak üzere bu anlaşmalar ile ilgili devamlı satış ve servis desteği sağlaması bekleniyor.

VSMPO-Avisma: Boeing ile 30 yıldır yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz

Diğer yandan VSMPO-Avisma Genel Müdürü Dmitriy Osipov, “Anlaşmanın imzalanması, VSMPO-Avisma ile Boeing arasındaki uzun süreli ilişkiye olan bağlılığımızı yansıtıyor. Şirketimiz otuz yıldır Boeing ile yakın bir işbirliği içinde çalışıyor. Ortaklık ilişkilerimize çok değer veriyoruz ve gelişmeye devam etmesiyle ilgileniyoruz” ifadelerini kullandı.

VSMPO-Avisma, Boeing dahil olmak üzere küresel havacılık endüstrisindeki birçok şirketin ana titanyum tedarikçisi olup 2019'da şirketin ihracat teslimatlarının yaklaşık yüzde 40'ı ABD’ye yapılıyordu. Daha önce Boeing'in, titanyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini, Airbus’ın ihtiyaçlarının yüzde 65'ini, Brezilya Embraer’in ise ihtiyaçlarının yüzde 100'e kadarını Rus titanyum üreticisinden temin ettiği açıklanmıştı.

ABD önce kısıtlama getirdi, ardından kaldırdı

ABD Ticaret Bakanlığı geçen aralıkta VSMPO-Avisma’yı, teknoloji ihracatına kısıtlama getiren ‘son askeri kullanıcılar listesine’ (military end-user list) dahil etmişti, bu aysa söz konusu karar, ‘şirketin son askeri kullanıcılar kriterlerine uygun olmadığı’ gerekçesiyle iptal edilmişti.