Rusya Başbakanı Mişustin: Rusya’nın üçüncü aşısı önümüzdeki aylarda dolaşıma girecek

Rusya hükümeti nezdinde faaliyet gösteren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyle ilgili Koordinasyon Konseyi’nin kurul toplantısında konuşan Başbakan Mihail Mişustin, “Sağlık Bakanlığımız, Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği bir aşının daha tescili için belgeleri aldı. Bu, bilim insanlarımızın geliştirdiği üçüncü aşı. Bu aşı önümüzdeki aylarda sivil dolaşıma girecek ve aşılama programını genişletme ve daha erişilebilir hale getirme fırsatı verecek, yani daha fazla insan koronavirüse karşı koruma altına alınacak” ifadesini kullandı.

‘İkinci aşının üretimi şubatta’

Halihazırda geniş kapsamlı aşı programında büyük oranda Sputnik V aşısının kullanıldığını dile getiren Mişustin, “Gelecek ay Epivakkorona aşısının geniş çaplı üretimine geçeceğiz. Bu aşı artık sivil dolaşıma girmeye başladı. Üretimine hükümet tarafından 2 milyar ruble (195 milyon TL) ayrıldı” diye konuştu.

Aşılama programının yeni başladığını ve toplum bağışıklamasının gelişmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Başbakan, “Bu nedenle, kendimizi ve sevdiklerimizi enfeksiyondan korumak için önlemlere uymaya devam etmeliyiz” diye anımsattı.

Rusya’nın tamamında koronavirüse karşı yaygın aşı programı başlatılmış durumda. Ülkede isteyen herkes belirlenmiş kliniklere gidip ücretsiz olarak aşı olabiliyor.

Aşı programında şimdilik ülkenin ilk onaylı aşısı olan Sputnik V kullanılıyor. Daha sonra programa ikinci olarak tescil edilen EpiVakKorona aşısı da dahil edilecek.