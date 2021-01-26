Lavrov: Suriye konulu Astana formatındaki toplantı şubat ayında Soçi’de yapılacak

Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Astana formatı işliyor ve gerekliliğini teyit ediyor. Bu yıl şubat ayında Soçi'de yapılması planlanan Astana formatındaki toplantının hazırlıklardan bahsettik” dedi.

Suriye'deki barış sürecinin garantör ülkeleri Rusya, İran ve Türkiye’nin yanı sıra Suriye hükümeti ve askeri muhalefetin katılımıyla yapılan Astana formatındaki son toplantı Aralık 2019'da gerçekleşmişti. Daha sonraki toplantılar Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.