Rus turistlere yönelik saldırının ardından Rusya Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Rusya Büyükelçiliği, 24 Ocak'ta Beşiktaş'ta bir kağıt toplayıcısının tatil için gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklanması vakasıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Türkiye'deki Rusya vatandaşlarının kişisel güvenlik önlemlerini almalarının önemli olduğunun altını çizen elçilik, "Turistleri şüpheli kişilerle temas kurmamaya, akli dengesi yerinde olmayan kişilerden uzak durmaya, kalabalık turistik tesislerde dikkatli olmaya, gösteri ve protestoların düzenlendiği yerlere gitmekten kaçınmaya ve özellikle akşam ve gece saatlerinde tenha sokaklardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elçilik, bir tehdit oluşması halinde yüksek sesle bağırarak dikkat çekmeyi ve polis çağırmayı da tavsiye etti.

Ne olmuştu?

Beşiktaş Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerindeki önceki gün saat 20.30 sıralarında yaşanan saldırının detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak'ta tatil için İstanbul'a geldi. Önceki gün 3 arkadaş gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak mega kentin tarihi yerlerini gezdiler. Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı. Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırdı.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.