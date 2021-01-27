‘Rusya’da yaşayan yabancılara aşı yapılmayacak’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya’da yaşayan yabancılara henüz aşı yapılmayacağını belirterek, “Öncelik Rus vatandaşlar” dedi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Rospotrebnadzor Başkanı Popova, ülkede başlatılan geniş kapsamlı aşı programında önceliğin Rus vatandaşlara verildiğini, ülkede yaşayan yabancı sakinlerin henüz programa dahil olmadığını söyledi.

Popova, “Herkesi, yani Rusya vatandaşı olmayanları da aşılama mümkün hale gelir gelmez bu yapılacak” ifadesini kullandı.

Rusya’da, 18 Ocak’ta geniş kapsamlı aşılama programı başlatılmıştı. Popova, yılın ilk yarısında ülke nüfusunun yüzde 60’ını aşılayabileceklerini belirterek, “Bundan sonra ülkedeki durum tamamen kontrol altında olacak” demişti.