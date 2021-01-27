Rus milletvekili İsayev: Yasa dışı eylemlerin organizatörleri Belarus'taki gibi Rusya'yı da sarsmak istedi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Birleşik Rusya partisinin başkan yardımcısı Andrey İsayev, ülkede geçen hafta meydana gelen protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Basın mensuplarına konuşan İsayev, "23 Ocak'ta, çocukların çekilmesiyle hayata geçirilen senaryonun organizatörleri, ülkedeki durumu gelecekte Belarus senaryosuna göre sarsmak için ölenlerin olmasını istiyordu. Fakat güvenlik güçleri mensuplarının cesur, makul, layık eylemleri sayesinde ölümler önlenebildi" dedi.

İsayev, 23 Ocak Cumartesi günü meydana gelenleri 'tertiplenmiş kitlesel şiddet' olarak nitelendirdi.

Tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra havalimanında gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçilerinin yaptığı çağrılar üzerine 23 Ocak Cumartesi günü Rusya'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti. İzinsiz protestolarda binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.

Daha önce Rusya İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı, ülkenin çeşitli kentlerinde izinsiz eylemler konusunda uyarmıştı. Provokasyon ve toplumsal düzene tehdit olarak değerlendirilen bu eylemlerin 'derhal dağıtılacağı' belirtilmişti.