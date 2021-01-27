Rusya Başbakanı Mişustin'in danışmanı ve eski başbakan yardımcısı Prihodko hayatını kaybetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sergey Prihodko'nun ailesine bir taziye mesajı gönderdiğini belirtti.

64 yaşındaki Prihodko, 2013-2018 yıllarında başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Ocak 2020'de Başbakan Mihail Mişustin'in danışmanı olarak görevlendirildi.

Prihodko'nun kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak Kommersant gazetesinin haberine göre Prikhodko, uzun zamandır kas kontrolü kaybına neden olan, hızla ilerleyen bir sinir sistemi hastalığı olan amiyotrofik lateral sklerozla mücadele ediyordu.