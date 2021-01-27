Rusya'dan 'Orta Doğu Dörtlüsü' ve Arap ülkelerinin katılımıyla Orta Doğu konulu zirve önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Orta Doğu Dörtlüsü (BM, Rusya, ABD, AB) üyelerinin yanı sıra İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikler (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın bakanlarının katılımıyla Orta Doğu konulu ilkbahar-yaz toplantısı düzenlemeyi önerdiğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin-İsrail sorununun çözümüne ilişkin uluslararası bir konferans düzenleme girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek şu ifadeleri kulland:

"Ülkemiz en başından itibaren 1850 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı'nda yer alan böyle bir forumun düzenlenmesine destek verdi. Bu girişime destek için, Orta Doğu Dörtlüsü üyeleri Rusya, ABD, BM ve Avrupa Birliği ile birlikte dört Arap ülkesi Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn’nin yanı sıra elbette İsrail ve Filistinin katılımıyla 2021 ilkbahar-yaz aylarında bakanlar düzeyinde bir toplantının yapılmasının düşünülmesini öneriyoruz. 'Arap Barış Girişimi’nin öncüsü durumundaki Suudi Arabistan'ı da davet etmek önemli olacaktır."

Lavrov, böyle bir toplantının 'durumun kapsamlı analizi ve taraflara diyalog başlatmada yardım edebilecek bir çalışma platformu' olabileceğini kaydetti.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın Moskova'da bir Filistin-İsrail zirvesi düzenlemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.