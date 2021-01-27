Moskova’da kulüp, bar ve restoranların gece çalışması önündeki yasak kaldırıldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentte koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlerin bir kısmını kaldırdı. İş yerlerinde çalışanların yüzde 30’unun uzaktan çalışması talebi artık sadece tavsiye niteliğinde olacak. Kulüpler, barlar ve restoranlar da gece saatlerinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Moskova Belediyesi’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sobyanin kentteki bazı kısıtlamaların kaldırılması kararı aldı.

İş yerlerinde çalışanların yüzde 30’un uzaktan görev yapması kararı, artık tavsiye niteliğini aldı. Ancak bu arada yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan kişiler için internet üzerinden çalışma talebi varlığını koruyacak.

Öte yandan iş yerlerinde çalışanların yüzde 30’unun uzaktan çalışması talebi tavsiyeye dönüşse de, ofislerde maske ve eldiven takılması hâlâ zorunlu. Gece faaliyet gösteren iş yerlerinde QR kod sisteminin uygulanması tavsiyesi de sürüyor. Market, alışveriş merkezleri ve ulaşım araçlarında da maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye uyulması isteniyor.

Kulüp, bar ve restoranların gece faaliyet göstermesi önündeki yasak da kaldırılıyor, fakat oturma düzeni ve diğer sıhhi gereksinimler kalacak. Daha önce bu iş yerleri akşam 11.00’den sabah 6.00’ya kadar müşteri kabul edemiyordu.

Kentte salgınla ilgili durumun iyiye gittiğini belirten Sobyanin’e göre, bir haftadır şehir bazında günlük vaka sayısı 2-3 bini aşmıyor, hastaneye yatırılma durumlarında da düşüş var. Kovid-19 hastaları için olan hastanelerdeki yatakların doluluk oranı geçen yazdan beri ilk kez yarıya indi.

Sobyanin, “Salgın düşüşe geçti, bu koşullar altında görevimiz ekonominin en hızlı şekilde yeniden canlanması için koşullar yaratmak” ifadelerini kullandı.