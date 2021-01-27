Rusya Devlet Duması, START-3'ün uzatılmasını öngören anlaşmayı onayladı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 5 Şubat'ta sona erecek olan ve nükleer alandaki tek mevcut anlaşma olma özelliği taşıyan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılmasını öngören anlaşmayı onayladı.

START-3'ün 5 Şubat 2026'ya kadar uzatılmasını öngören anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Duma milletvekilleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Duma'da kabul edilen yasa tasarısı, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayına sunulacak.

Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Putin'in START-3'ün 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu açıklanmıştı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3 olmuştu.

Her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacaktı.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde tüm dünya için önem taşıyan bu anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.

Tasarı Federasyon Konseyi'nde de kabul edildi

Duma'nın ardından Federasyon Konseyi de, söz konusu anlaşmanın kabulüne ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Yasa tasarısı, 170 koltuklu Federasyon Konseyi'nde 148 senatörün katılımıyla yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.