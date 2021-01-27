Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı ekimden beri ilk defa 18 binin altına indi

Rusya’da son bir gün içinde 17 bin 741 yeni koronavirüs vakası görüldüğü açıklandı. Böylelikle ülkedeki günlük vaka sayısı ekim sonundan beri ilk defa 18 binin altına indi.

Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri, ülkede görülen günlük vaka sayısının 2020 yılı ekim ayından bu yana ilk defa 18 binin altına inip 17 bin 741 olarak kaydedildiğini belirtti.

Ülkede dün de kasımdan beri ilk defa 19 binin altında günlük vaka görülmüştü.

Bunun yanında yeni vakalarla beraber ülkede şimdiye dek tespit edilen toplam vaka sayısı 3 milyon 774 bin 672’e çıktı.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısıysa 594 olarak açıklandı. Pandeminin başından itibaren 71 bin 76 koronavirüs kaynaklı can kaybı görülmüş durumda.

Dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısının geliştiricisi olan Rusya’da yaygın aşılama programı da başlamış durumda. En başta risk gruplarını kapsayan aşılama programı 18 Ocak’ta herkesin aşı olabileceği biçimde genişletildi.

İsteyen herkes belirlenen kliniklere gidip koronavirüse karşı ücretsiz olarak aşı olabiliyor. Aşılama şimdilik ülkede geliştirilen koronavirüs aşıların ilki olan Sputnik V ile yapılıyor.

Moskova’daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V bir viral vektör aşısı ve yüzde 90’ın üstünde etkili olduğu belirlenmiş durumda.