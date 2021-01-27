Ryabkov: START-3'ün tüm onay prosedürlerinin 5 Şubat'a kadar tamamlanacağını umuyoruz

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, START-3'ü uzatma prosedürlerinin tamamlanmasının hedeflendiği tarih olarak 5 Şubat'a işaret etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'daki vekillerin ruh hallerine bakıldığında onay sürecinin sarkacağını sanmadığını kaydeden Ryabkov, bunun ardından parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin onayının gerektiğine dikkat çekti.
Ryabkov, "ABD tarafına Rusya'daki onay prosedürlerinin tamamlandığına dair bildirimimizi, her halükarda 5 Şubat'tan önce sunacağımızı düşünüyorum" dedi.
Dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından Putin'in START-3'ün 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu açıklanmıştı.
Duma, bugünkü oturumda yasa tasarısını oy birliğiyle onaylamıştı.
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