Ryabkov: START-3'ün tüm onay prosedürlerinin 5 Şubat'a kadar tamamlanacağını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yle birlikte aldıkları Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) uzatılmasıyla ilgili kararın tüm onay prosedürlerinin, anlaşmanın sona erme tarihi olan 5 Şubat'a kadar tamamlanacağını umduklarını söyledi.