Putin, Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşuyor

Rusya lideri Putin, pandemi nedeniyle büyük ölçüde video bağlantıları ile gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşmasını yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı söz konusu forumda son olarak başbakanlık görevindeyken 2009 yılında konuşma yapmıştı.

​Rusya lideri, konuşmasında, ABD ile her iki tarafın da stratejik nükleer cephanelerini azaltmasını içeren Yeni START anlaşmasının 5 yıl için uzatılması kararının ‘doğru yöne atılmış bir adım’ olduğunu belirtti, ancak birtakım anlaşmazlıkların halen var olduğunu ekledi.

Rusya lideri Putin, çağrısı ile destekçilerinin Senato binasını basması ardından eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarının dondurulmasına atıfla, “Sosyal medya devlerinin işlerinin sınırlarının nerelere varabileceğini gördük, kendilerince kamu yönetimi yapmaya çalışıyorlar” eleştirisini yaptı. Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal medya devlerinin şimdi hükümetler ile rekabet ettiklerini görüyoruz. Tekel olma konumları, bu kurumların çıkarlarının toplumunkilerle aynı olup olmadığı konusu soru işaretleri yaratıyor.”