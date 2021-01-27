Rusya'nın üçüncü koronavirüs aşısının geliştiricisi DSÖ'ye başvuracak

Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Başkanı Aydar İşmuhametov bugün yaptığı açıklamada, Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı olan ve kendilerinin geliştirdiği aşının ön yeterlilik değerlendirmesinden geçmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) belge sunmayı planladıklarını söyledi.

Çumakov Merkezi Başkanı Aydar İşmuhametov, "Daha önce duyurulduğu gibi, aşının Rusya’da tescili için gerekli tüm belgeleri Sağlık Bakanlığı'na sunduk ve şimdi resmi bir cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tescil belgelerini şubat ayı ortalarında almayı umduklarını belirten İşmuhametov, “Bundan sonra, aşımızın kalitesi, güvenliği ve etkinliği hakkında değerlendirme almak amacıyla, ilaçlara yönelik ön yeterlilik prosedüründen geçmek için DSÖ'ye bir dizi belge sunmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

İşmuhametov, bunun küresel pazarda aşı için geniş bir yol açacağını belirtti.