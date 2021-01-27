Kremlin: Putin ve Biden, Açık Semalar Anlaşması’yla ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’in, dünkü telefon görüşmesi sırasında, iki ülkenin Açık Semalar Anlaşması’na geri dönmesiyle ilgili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğu kaydettikleri belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, dün Biden ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Açık Semalar Anlaşması’nın ele alınıp alınmadığı sorusuna, “Elbette, bu konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmadı, bunun için zaman yoktu. Ama, Açık Semalar Anlaşması ile ilgili diyalogun da sürdürülebileceği kaydedildi” dedi.

Putin’in görüşme sırasında, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararı aldıktan sonra Rusya’nın anlaşmada kalma fırsatını aradığının altını çizdiğini aktaran Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat bu arayış başarısız oldu ve Avrupalılarla görüşmeler pozitif sonuç vermedi. Bu bağlamda, Rusya kendi kararını verdi” diye konuştu.

“Ama daha zaman var” diyen Peskov, “ABD’li partnerler müzakereleri bir şekilde sürdürmeye hazırlarsa böyle bir fırsat var” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçen sene 22 Kasım'da ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak, "Kararın uygulamaya girmesi için gereken 6 aylık zaman diliminin dolmasıyla ABD'nin, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme işlemi, 22 Kasım 2020 itibariyle yürürlüğe girmiştir. ABD, artık anlaşmanın tarafı değildir" ifadesini kullanmıştı.

15 Ocak'da ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu. ABD'nin anlaşmadan çıkması nedeniyle anlaşmanın akdi sırasında katılımcı ülkeler arasında sağlanan çıkar dengesinin büyük bir zarar gördüğünü belirten Rus Dışişleri, anlaşmanın geçerliliğinin ciddi bir darbe aldığını ve BM'nin güveni ve güvenliği pekiştirici rolünün zayıfladığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri, anlaşmanın yeni koşullar dahilinde devam etmesi önündeki engellerin kaldırılması sürecinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle Moskova'nın anlaşmadan çıkılmasını öngören iç prosedürün başlatıldığını ilan etme yetkisinin bakanlığına verildiğinin altını çizmişti.