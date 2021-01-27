ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne Rusya'daki protestolarla ilgili yalan haberler nedeniyle nota

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin temsilcisi bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.ABD’nin Moskova Büyükelçiliği'nin koordineli olarak yaydığı kışkırtıcı içerikleri sistematik olarak yayınlayan Amerikan dijital platformların geniş bir şekilde Rusya'yla ilgili asılsız haberler yaydığını kaydediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Nota metninde, Rusya'nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğu belirtildi.
Tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya döndükten sonra havalimanında gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçilerinin yaptığı çağrılar üzerine 23 Ocak Cumartesi günü Rusya'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.
İzinsiz protestolarda binden fazla gösterici gözaltına alınmıştı.
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