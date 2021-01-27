Putin ablukanın kaldırılmasının yıldönümünde Moskova’daki Leningrad anıtına çiçek bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 77 yıl önce Leningrad ablukasının kaldırılmasının yıldönümünde Kremlin Sarayı'nın yanındaki Aleksandr Bahçesi'nde bulunan kahraman şehir Leningrad anıtına çiçek bıraktı.

Путин возложил цветы к обелиску города-героя Ленинграда в годовщину снятия блокады. Во время осады города погиб родной брат президента pic.twitter.com/PUIDJQcCCc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 27, 2021

​Rus lider, daha sonra başkentteki Zafer Müzesi'ni ziyaret etmek ve Büyük Zaferin 75. yıldönümü anısına açılan ‘Halkın Kahramanlığı’ sergisini incelemek üzere oradan ayrıldı.

Yaklaşık 7 bin değerli parça, 22 rekonstrüksiyon filmi ve birkaç benzersiz üç boyutlu panorama içeren interaktif proje, savaş döneminin tarihsel gerçekliğinin yeniden yaratılmasına ve Sovyet halkının Nazilere karşı zafere sunduğu katkının görülmesine imkan tanıyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 8 Eylül 1941'de başlayan ve modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olan Leningrad kuşatması 77 yıl önce bugün, 27 Ocak 1944’te tam olarak kaldırıldı.

Leningrad kuşatması 8 Eylül 1941'den 27 Ocak 1944'e kadar sürmüştü. Şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçen bu 29 aylık süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık nedeniyle hayatını kaybetmişti.