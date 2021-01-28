Rus Dışişleri: Afrika Birliği ile Sputnik V teslimatı üzerinde çalışıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Üçüncü ülkelerden aşı alımının yanı sıra, Rus Sputnik V aşısının kıtaya teslimatı konusu üzerinde çalışmaya başlayan Afrika Birliği ile bu konuda diyalog yürütülüyor” ifadesine yer verildi.

Bu bağlamda, Rus aşılarının tanıtımı ve ilerletilmesinden sorumlu Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Afrika Kovid-19 Aşı Alımı Görev Grubu uzmanları arasında 12 Ocak Salı günü video konferans yoluyla bir toplantının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Afrika Birliği’nin planlarında, kıta nüfusunun en az yüzde 60’ının aşılanmasını sağlamak var, bu da yaklaşık 780 bin kişi demek” dendi.