FSB: Gelencik’teki uçuşa yasak bölgenin nedeni NATO’nun keşif aktiviteleri

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Gelencik civarlarındaki İdokopas Burnu’nun bulunduğu sahada uçuşa yasak bölge oluşturulmasının nedeninin NATO ülkelerinin keşif aktiviteleri olduğunu bildirdi. Federal Koruma Servisi (FSO) ise Gelencik’te koruması altında olan tesislerin bulunmadığı bilgisini verdi.

Rus RBK gazetesinin kurumlara dayandırdığı haberine göre FSB, Gelencik civarındaki İdokopas Burnu’nun bulunduğu sahada uçuşa yasak bölge oluşturulmasının nedeninin NATO ülkelerinin keşif aktiviteleri olduğunu, FSO ise Gelencik’te koruması altında olan tesislerin bulunmadığını belirtti.

FSB’nin gazetenin bilgi talebine verdiği yanıtta, İdokopas Burnu’nun bulunduğu sahadaki uçuşa yasak bölgenin 24 Temmuz 2020’de sınır güvenliği gerekçeleriyle oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uçuşa yasak bölge kurulmasının nedeninin, ‘NATO ittifakındaki ülkeler dahil olmak üzere bazı komşu devletlerin Krasnodar Bölgesi Sınır Muhafaza İdaresi’ne ait sınır garnizonunun yer aldığı bölgeye yönelik artan istihbarat faaliyetleri’ olduğu kaydedildi.

FSB’nin yanıtında sınır birliğinin ‘Rusya sınırının bir bölümünü’ koruduğu, ‘ülkenin ekonomik ve diğer meşru çıkarlarını’ sağladığı ve ayrıca su rezervlerinin ve biyolojik kaynakların korunmasını, devlet sınır düzeni ve sınır denetim kurallarına kişi ve kurumlar tarafından uyulması ile ilgili kontrolleri yerine getirdiği ve diğer görevlerle meşgul olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İdokopas Burnu’nun yakınından teknelerin geçişi ile ilgili herhangi bir yasak olmadığı ve bölgede kuruma ait tesislerin bulunmadığı da vurgulandı.

FSO’nun yaptığı açıklamadaysa söz konusu bölgede kurumun koruma altına aldığı tesislerin bulunmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "FSO söz konusu bölgeye yönelik herhangi bir yasak ya da kısıtlama getirmedi" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhalif Aleksey Navalnıy’ın Rus liderin Gelencik'te sarayı bulunduğuna dair iddialarının ortaya atıldığı videoda kendisine ait olduğu iddia edilen mülklerin hiçbirinin hiçbir zaman kendisine veya akrabalarına ait olmadığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise gazetecilere, Gelencik’teki uçuşa yasak bölge hakkındaki sorularını FSB ve FSO’ya sormalarını önermişti.