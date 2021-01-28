Moskova Savcılığı, izinsiz gösterilere katılmanın sonuçları hakkında uyardı

Rusya'nın çeşitli kentlerinde 23 Ocak'ta düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin bir açıklama yapan Moskova Savcılığı, gösterilere katılım çağrıların yayınlanmasının kamusal düzenin ve güvenliğin zaafa uğramasına yönelik tehditler oluşturduğunu vurguladı.

Savcılık, "İzinsiz kamusal eylemlerin organizasyonu ve bu tür eylemlere katılım, Rusya mevzuatıyla belirlenen cezai sorumlulukları doğuracaktır" uyarısında bulundu.

Öte yandan Savcılık, Moskova'daki Lubyanskaya ve Staraya meydanlarında düzenlenen eylemlere katılım çağrısı yapan 5 Rus'un da aralarında bulunduğu yabancı internet şirketi yöneticilerine ve altı kişiye de uyarıyı yineledi.

Rus muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın destekçileri 23 Ocak'ta Rusya'nın bazı kentlerinde izinsiz gösteriler düzenlemişti. Gösterilere reşit olmayanların katılması için yapılan çağrılar büyük tepkilere yol açmıştı.

Dün Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası verileceğini duyurmuştu.