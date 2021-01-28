Rusya’da 19 bin 138 yeni vaka tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 19 bin 138 yeni koronavirüs vakası görüldü. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 3 milyon 793 bin 810’a yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı gün içinde 19 bin 138 artarak 3 milyon 793 bin 810’a çıktı.

Başkent Moskova’da 2897, St. Petersburg’da 2128, Moskova bölgesinde 939 yeni vaka kaydedildi.

Gün içinde 575 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 71 bin 651’e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı ise 26 bin 775 artarak 3 milyon 229 bin 258’e ulaştı.