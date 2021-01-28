Putin: Pandemi giderek hafifliyor, Rusya’da durum birçok ülkeye kıyasla daha iyi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde pandeminin giderek hafiflediğini, diğer ülkelere kıyasla ölüm oranının genel anlamda tatmin edici olduğunu söyledi.

Hükümetle gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Putin, “Pandemi gerçekten de giderek hafifliyor. Hasta sayısı azalıyor. Tanrıya şükür, son zamanlarda iyileşen kişi sayısı hastalananların sayısını sürekli olarak geçiyor” dedi.

Ölüm oranı bakımından diğer ülkelere kıyasla durumun tatmin edici olduğunu belirten Putin, “Ülkemizde 100 bin kişiden yaklaşık 12’si hasta. Bu oran çoğu Avrupa ülkesine kıyasla 4 kat daha az” ifadelerini kullandı.

‘Salgınla mücadele konusunda gevşemek için erken’

Rusya’da salgınla ilgili alınan tedbirlerin genel olarak olumlu sonuçlar verdiğini belirten Putin, durumun iyileşmesi nedeniyle gevşemek için henüz erken olduğunu kaydetti.

Putin, “Vatandaşlara, ekonomiye yardım ederek çok dikkatli davranmalıyız” dedi ve virüse karşı mücadelenin koordinasyonlu bir şekilde sürdürülmesini istedi.

‘Koronavirüse karşı aşılamada gribe karşı aşılamayla aynı göstergelere ulaşılmalı’

Putin, “Kitlesel aşılama bu yıl 18 Ocak’ta başladı, bu konuda büyük planlarımız var. (Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis) Manturov, endüstrinin üretilen aşı sayısı bakımından belirlenen programın ilerisinde performans gösterdiğini bildirdi. Ancak dediğim gibi, büyük planlarımız var. Griple ilgili aşı kampanyasında yaklaşık 70 milyon kişiyi aşıladık. Rospotrebnadzor Başkanı Anna (Popova) 68 milyon kişi olduğunu söyledi. Koronavirüsle mücadele konusunda da benzer göstergelere ulaşmalıyız” ifadelerini kullandı.