Peskov'dan sosyal medya şirketlerine çağrı: İzinsiz gösterileri teşvik etmeyin

İnternet sitelerinin ve sosyal medya sayfalarının izinsiz gösterilere katılım çağrılarının yapıldığı bir platform haline gelmeyeceğini umduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yapılacak ihlallerin yasaya göre soruşturulacağı uyarısı yaptı.

Bazı sosyal medya şirketlerine ve kişilere 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrılara ilişkin tutumları nedeniyle ihtar gönderilmesini yorumlayan Peskov, "Elbette devlet olarak biz, sosyal medyanın yasadışı eylemlerin duyurulduğu platform haline gelmemesini ve şirketlerin kendi platformlarını bu tür eylemlerin teşviki için sunmamalarını isteriz. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), bu konuda aktif olarak çalıştı ve şirketlere çağrılar yaptı" dedi.

Facebook, Tik-Tok, Twitter ile Mail.ru.group, Google gibi şirketlere ihtar yapıldığı haberlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının sorulması üzerine Peskov, "Bu firmalar, izinsiz gösteri çağrılarının ana platformları haline geliyor ve bu nedenle onlara ihtar yapılıyor. Bu son derece doğal ve normal" yanıtını verdi.

Peskov, gerekli görülmesi halinde yasada öngörülen önlemlerin uygulanabileceğinin altını çizdi.

Rus muhalif isim Aleksey Navalnıy'ın destekçileri 23 Ocak'ta Rusya'nın bazı kentlerinde izinsiz gösteriler düzenlemişti. Gösterilere reşit olmayanların katılması için sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar büyük tepkilere yol açmıştı.

Dün Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube'un yanı sıra Rus VKontakte ve Odnoklassniki'ye çocukların 23 Ocak'taki izinsiz gösterilere çağrıldığı mesajları silmedikleri gerekçesiyle para cezası verileceğini duyurmuştu.