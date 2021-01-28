Rus Dışişleri heyeti, Moskova'da Taliban temsilcileriyle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov'un başkanlığındaki Rus heyeti, Moskova'da Taliban temsilcileriyle bir araya geldi.

Rus tarafı, Afganistan'daki taraflar arasında bu ülkede kanlı iç savaşın sona ermesini ve etkili bir ulusal yönetim kurulmasını sağlayacak kapsamlı ve yapıcı müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını desteklediklerini belirtti.

Moskova'nın Afganistan'da ulusal uzlaşı sağlanması yönündeki aktif çabalarına destek veren Taliban temsilcileri, barışçıl, bağımsız ve ekonomik olarak kendi kendine yeten bir devlet inşa edilmesi için Afgan halkının desteklenmesi konusunda Rusya'nın oynadığı rolden övgüyle söz etti.