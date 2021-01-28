Rusya’da mahkeme muhalif Navalnıy’in serbest bırakılma talebini reddetti

Çıkarıldığı mahkeme, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in serbest bırakılma talebini reddetti. Navalniy, daha önce yargılandığı bir davanın şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği için şubat ortasına dek hapiste kalmaya devam edecek.

Navalnıy’in çıkarıldığı Moskova Bölge Mahkemesinde, daha önce bir ay boyunca hapiste kalmasına hükmeden hakim, kararı bozmadı.

Mahkemenin kararı, Navalnıy’in şartlı tahliye koşullarını ihlal etme suçundan şubat ortasına dek Matrosskaya Tişina cezaevinde kalacağı anlamına geliyor.

Russian court returns Alexey #Navalny to prison to await trialhttps://t.co/2kEW6Hjeqb — RT (@RT_com) January 28, 2021

Bunun yanında, duruşmasına pandemi nedeniyle cezaevinden video bağlantısı ile katılan Navalnıy destekçilerini bu haftasonu da sokağa çıkmaya çağırdı.

Navalnıy destekçilerinin 31 Ocak’ta ülkenin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlemesi bekleniyor. Rusya anayasasının 31. maddesi toplanma özgürlüğü hakkını veriyor. Ancak bu maddeyi düzenleyen federal kanun maddesi, grupların toplanmadan minimum on gün önce gereken makamlara bildirimde bulunması zorunluluğunu getiriyor.

Navalnıy destekçilerinin 23 Ocak’ta düzenlediği protestolara ilişkin dün akşam birkaç kişi gözaltına alındı. Daha sonra Navalnıy’in kardeşi Oleg Navalnıy ve destekçisi olan avukat Lyubov Sobol hakkında, protestolar sırasında pandemi nedeniyle uyulması gerekli olan sağlık kurallarını ihlal etmiş olmaları nedeniyle kamu davası açıldı.

Rus muhalif Navalnıy, bir siyasi parti bünyesinde yer almıyor ve ülkesinde tartışmalı bir figür. Liberal bir çizgi izleyen Navalnıy daha önce üyesi olduğu Yabloko partisinden ırkçı açıklamaları nedeniyle ihraç edilmişti.

Başında olduğu yolsuzlukla mücadele fonu bünyesindeki çalışmaları ile Rusya’nın devlet makamlarındaki kişiler hakkında bir dizi yolsuzluk iddiası ortaya atan Navalnıy’in iddialarını, destekçilerini protesto düzenlemeye çağırması izledi.