Zaharova: ABD mevzuatı, Ruslara karşı sınır tanımaksızın ve hukuka aykırı şekilde uygulanıyor

2008'den beri ABD'nin talebi üzerine üçüncü ülkelerde 50'den fazla Rusya vatandaşının tutukladığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun ABD mevzuatının Ruslara karşı sınır tanımaksızın ve hukuka aykırı şekilde uygulandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine üçüncü ülkelerdeki Rus vatandaşlarına yönelik kabul edilemez tutuklamalar dikkat çekiyor. 2008'den bu yana 50'den fazla bu tür vaka görüldü ve bu durum, ABD mevzuatının Rus vatandaşlarına karşı sınır ötesinde hukuka aykırı şekilde uygulandığını gösteriyor" dedi.

Zaharova, siyasi motifli soruşturmalarla ilişkili Rusya vatandaşlarının tutuklanma vakalarının maalesef Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın rutin işleri arasına girdiğini vurguladı.