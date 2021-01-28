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    Zaharova: Batı, Rusya'ya demokrasi dersi vermesin, kendi sorunlarını çözsün

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202101281043684295-zaharova-bati-rusyaya-demokrasi-dersi-vermesin-kendi-sorunlarini-cozsun/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen izinsiz gösterilerle ilgili Moskova'ya eleştiriler yönelten Batı ülkelerinin kendi demokrasilerini koruma sorunuyla ilgilenmeleri gerektiğini söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçilerinin 23 Ocak'ta Rusya'nın bazı kentlerinde düzenlediği izinsiz gösterilerle ilgili Moskova'ya yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

    Batılı politikacıların Rusya'daki izinsiz gösteriler ve diğer sorunlarla ilgili 'birbirinden kopyalayarak senkronize biçimde yaptıkları açıklamaların' dikkatlerini çektiğini söyleyen Zaharova, "Rusya'daki demokrasiden bu denli endişeli olan Batı ortaklarımıza, kendi sorunlarının çözümüne odaklanmalarını öneriyoruz, yeterince çok sorununuz birikti. Kendi vatandaşlarınızı ve kendi ülkelerinizde demokrasinin korunmasını düşünün" ifadelerini kullandı.

    Polisin protesto gösterilerini dağıtmak için özel araçları kullanmaktan çekinmediği ülkelerden bu tür açıklamalar duymanın garip olduğunu kaydeden Zaharova, şöyle devam etti:

    "Sarı Yelekler olsun, Kongre Binası'na yürüyüş olsun, demokratik protestolarını dile getirmek için sokağa çıkan barışçıl vatandaşlara karşı sadece cop değil, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su, plastik mermiler de kullanılıyor. Eski Dünya'nın neredeyse tüm ülkelerinde, koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan sivil toplum temsilcilerinin yerli Batı özel timler tarafından dağıtılması sırasında meydana gelen sayısız şiddet olaylarından bahsetmiyoruz bile."

    Zaharova, "Görünen o ki, sadece Avrupa Birliği'nin doğusunda kalan ülkelerde, izinsiz gösterilerin dağıtılması acımasızca oluyor" diye kaydetti.

    © REUTERS / Eva Plevier
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    'Kendi ülkelerindeki şiddeti eleştirmeyi boş verin, yoruma bile tenezzül etmiyorlar'

    Öte yandan Zaharova, Hollanda'da son günlerde yaşanan şiddet olaylarına ve Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki suskunluğa işaret ederek, Avrupa ülkelerinin Hollanda polisi ve yönetiminin eylemlerini eleştirmediği gibi, tamamen yorumsuz bıraktığını belirtti.

    Sözcü, "Bir sorum var, Batı blokları, NATO, AB'den meslektaşlar neden birbirlerini eleştirmiyorlar? Neden G7’nin Hollanda, Almanya, Fransa'daki durumla ilgili herhangi bir tepkiyi içeren tek bir açıklaması bile yok? Sizler (gazeteciler) bir şeyler duydunuz mu? Ben duymadım. Neden, biliyor musunuz? Çünkü yok. Onlar birbirlerini eleştirmeyi boş verin, yoruma bile tenezzül etmiyorlar" dedi.

    Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından uygulanan sokağa çıkma yasağına karşı geçen hafta sonu başlayan protesto gösterileri sürüyor.

    Gösteriler, bazı şehirlerde şiddet olaylarına dönüştü ve çok sayıda protestocunun gözaltına alındığı bildiriliyor.

    © Sputnik / Инсаф Басиров
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    'Özellikle Maas’ın açıklamaları kabul edilemez'

    Bunun yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, konuya ilişkin açıklamalarına da değinen Zaharova, "Alman tarafının, özellikle de Sayın Maas'ın cüret ettiği ifadelere gelince, gerçekten de son zamanlarda yaptıkları açıklamalar şaşırtıyor. En kısa zamanda Almanya Dışişleri Bakanlığı'na, bu tür ifadeleri kabul edilemez olarak gördüğümüzü ileteceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Navalnıy'ın tutuklanması için 'kesinlikle izah edilemez' yorumunu yapan Maas, Rus muhalifin 'derhal serbest bırakılmasını' talep etmişti.

    Maas, Navalnıy'la ilgili süreci yakından takip edeceklerini dile getirerek, ayrıca 23 Ocak'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması yönünde talepte bulunmuştu.

    Etiketler:
    Polis, müdahale, Batı, gösteri, Protesto, Aleksey Navalnıy, Mariya Zaharova, Rusya
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