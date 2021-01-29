'AKPM kulislerinde Rus aşılarıyla ilgilendiklerini söyleyen onlarca milletvekili var'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, AKPM kulislerinde onlarca milletvekilinin Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarıyla ilgilendiklerini kaydetti.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Slutskiy, "Kovid'e gelince, elbette onlarca meslektaşımız AKPM kulislerinde, bu konular Avrupa Konseyi'nin yetki alanına dahil olmadığından özellikle belirtiyorum, kulislerde, aşılarla ilgili bilgi almak, Rus aşılarıyla aşılanmak istiyorlar, çoğu aşılarımıza güveniyor" dedi.

Rusya'da Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısı 11 Ağustos’ta, Vektör Bilim Merkezi'nin geliştirdiği ikinci Rus Kovid-19 aşısı olan EpiVakKorona ise 14 Ekim’de tescil edilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının da 16 Şubat’ta tescil edilmesinin beklendiğini kaydetmişti.