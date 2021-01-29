Rusya’da üniversiteler 8 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime dönecek

Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülkedeki üniversiteler 8 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime dönecek.

Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov’un imzaladığı kararname doğrultusunda bakanlığın yetki alanındaki üniversiteler 8 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime devam edecek. Diğer eğitim kurumlarına da aynı adımı atmaları tavsiye ediliyor. Bu sırada bölgelerdeki durumun hesaba katılması gerektiği de belirtiliyor.

Üniversitelerden salgınla ilgili durumun kötüleşmesi durumunda kısıtlamaların yeniden başlatılmasına hazır olmaları da isteniyor.

Kurumlardan ayrıca dezenfektan bulundurmaları, ateş ölçümü yapmaları, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, düzenli olarak iç mekanları havalandırmaları talep ediliyor.