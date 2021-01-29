Rus Büyükelçi: Beyaz Saray’ın, ‘Rusya suikast için kimyasal silah kullanıyor’ suçlamaları mesnetsiz

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Beyaz Saray’ın yönelttiği ‘Rusya’nın suikast için kimyasal silah kullandığı’ suçlamalarının mesnetsiz imalar olduğunu söyledi.

Facebook’tan açıklama yapan Antonov, “Ülkemize yönelik bu tarz asılsız, hiçbir gerçek kanıta dayanmayan suçlamaları ilk kez duyuyor değiliz. Yabancı partnerlerimize birçok kez bu tür bilgileri paylaşmalarını, gerçeğe ulaşmak için profesyonel diyalog kurmayı teklif ettik, ancak taleplerimiz yanıtsız kaldı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın elindeki tüm kimyasal silahları imha ettiğini hatırlatan Antonov, ABD’nin bu tür silahları imhaya yönelik yükümlülüklerinin tümünü hala yerine getirmeyen, OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) üyesi tek ülke olduğunu kaydetti.

Antonov, Washington’a kimyasal silahlarının tamamını imha etmesi ve Rusya’ya yönelik mesnetsiz imalarına son vermesi çağrısı yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “ABD Başkanı Joe Biden, İstihbarat Topluluğuna Solar Winds siber saldırısı ve Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahalesi konusunda çalışma talimatı verdi. Aynı şekilde, Rusya'nın Aleksey Navalnıy'a yönelik kimyasal saldırı düzenlediği ve Afganistan'daki Amerikalı askerlerin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddialarını da araştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.