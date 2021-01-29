Rusya: AB'ye mart ayından sonra 100 milyon doz Sputnik V aşısı tedarik edebiliriz

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), bu senenin ikinci çeyreğinde, yani mart ayından sonra Avrupa Birliği’ne 50 milyon kişinin koronavirüse karşı aşı olmasına olanak verecek miktarda Sputnik V aşısı göndermeye hazır olduklarını söyledi.

RDIF’in Rus Sputnik V aşısının Twitter hesabı üstünden yaptığı açıklamada, “Rusya’daki yaygın aşılama programının ana kısmı tamamlandığında RDIF, Avrupa İlaç Ajansı tarafından da onaylanması halinde, 2021’in ikinci çeyreğinde 50 milyon kişinin aşılanmasına yeterli olacak 100 milyon doz aşıyı AB’ye tedarik edebilir” denildi.

After completion of the main part of mass vaccination in Russia, RDIF can provide EU with 100 mln doses of #SputnikV vaccine for 50 mln people in Q2 2021 (subject to EMA approval). Sputnik V is registered in 15 countries and documents have been submitted for EMA rolling review. pic.twitter.com/27Ncwns24n — Sputnik V (@sputnikvaccine) January 29, 2021

​RDIF ayrıca, Sputnik V aşısının şu anda 15 ülkede onaylanmış olduğu ve aşının kullanımı onayı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) da gereken belgeleri ilettikleri hatırlatmasını da yaptı.

Son 24 saatte 19 bin 238 yeni vaka

Öte yandan, Rusya’da son bir gün içinde 19 bin 238 yeni koronavirüs vakası ile beraber pandeminin başından beri kaydedilen toplam vaka sayısı 3 milyon 813 bin 48’e yükseldi.

Rusya’da koronavirüsün yayılımı nedeniyle oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri, ülkede son bir gün içinde 2 bin 799’u başkentte olmak üzere 19 bin 238 yeni vaka tespit ettiklerini söyledi.

Yeni vakalarla beraber şimdiye dek 3 milyon 813 bin 48 vaka kayıtlara geçirildi.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 534 kişi olarak açıklandı. Toplam can kaybı 72 bin 185’e yükseldi.

Rusya’da yaygın aşılama programı 18 Ocak’ta başlatıldı. 18 Ocak öncesinde sadece risk gruplarında yer alanlara aşı uygulanıyordu.

Ülkede isteyen herkes belirlenen kliniklere gidip ücretsiz olarak koronavirüs aşısı olabiliyor. İlk aşamada halkın yüzde 60’ının aşılanması planlanıyor.