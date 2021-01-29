Zaharova: Rus elçiliklerin sayfaları düzenli olarak bloke ediliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenli olarak yurtdışındaki Rus elçiliklerin sayfalarının ABD’li sosyal medya kuruluşları ve internet platformları tarafından engellenmesi durumuyla karşılaştıklarını söyledi.

Kırım 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Rus büyükelçilikler böyle engellerle karşılaşırken, yurtdışındaki sahte Rus elçilik siteleri aksine resmi statü kazandı” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ABD’li sosyal medya kuruluşları ile internet platformlarının ofislerine ulaşmalarının ve durumu çözmelerinin çok uzun zaman aldığını kaydeden Zaharova, ABD’li şirketlere, sahte Rus elçilik sayfalarının bloke edilmesi gerektiğini kanıtlamak durumunda kaldıklarını belirtti.

Zaharova, “Bu durumla düzenli olarak karşılaşıyoruz” dedi.

Görevi sona eren ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının bloke edilmesinden sonra, ABD’li sosyal medya kuruluşları ve internet platformlarının politikasının dünya çapında bir şok dalgası yarattığını belirten Zaharova, “Bu kuruluşların nasıl davrandığını artık tüm dünya biliyor” dedi.