Zaharova: Rus elçiliklerin sayfaları düzenli olarak bloke ediliyor

Kırım 24 televizyonuna konuşan Zaharova, “Rus büyükelçilikler böyle engellerle karşılaşırken, yurtdışındaki sahte Rus elçilik siteleri aksine resmi statü kazandı” ifadelerini kullandı.
Russian🇷🇺Foreign Ministry Spokeswoman Maria #Zakharova participated in the TV channel #Crimea24's program "Telling the Truth" via online📡. Discussion covered peculiarities of the information policy of #USA🇺🇸 #socialnetworks🌐.— Russia's MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) January 29, 2021
➡️https://t.co/SWXno1BQrp#SpeakTheTruth#Crimea🇷🇺 pic.twitter.com/xtpUkqDYLQ
Konuyla ilgili ABD’li sosyal medya kuruluşları ile internet platformlarının ofislerine ulaşmalarının ve durumu çözmelerinin çok uzun zaman aldığını kaydeden Zaharova, ABD’li şirketlere, sahte Rus elçilik sayfalarının bloke edilmesi gerektiğini kanıtlamak durumunda kaldıklarını belirtti.
Zaharova, “Bu durumla düzenli olarak karşılaşıyoruz” dedi.
Görevi sona eren ABD Başkanı Donald Trump’ın hesaplarının bloke edilmesinden sonra, ABD’li sosyal medya kuruluşları ve internet platformlarının politikasının dünya çapında bir şok dalgası yarattığını belirten Zaharova, “Bu kuruluşların nasıl davrandığını artık tüm dünya biliyor” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)