Ukrayna Sağlık Bakanı: Rus Sputnik V aşısını tescil etmeyeceğiz

Stepanov, siyasi bir gücün Sputnik V’nin tesciline dair bir histeri yarattığını, ancak Kiev’in bu aşıyı tescil etmeyeceğini belirtti.

Stepanov, ayrıca bazı politikacıların ülkede aşılama kampanyasının aksadığıyla ilgili açıklamalarına kulak asmama çağrısı yaptı. Stepanov'un aktardığına göre, Ukrayna’daki aşılama kampanyası kapsamında ilk aşamada 367 bin 491 kişi aşılanacak.

Stepanov, “İlk olarak enfeksiyon riski ve koronavirüs hastalığının gelişimi bakımından kritik durumdaki kişiler ve Kovid-19’la mücadelede önemli görevler yürüten kişileri aşılayacağız. Bu aşamada 367 bin 491 bin kişinin aşılanması öngörülüyor” dedi.

Stepanov, aşılama sırasında klinik testlerin tüm aşamalarından geçmiş olan, üçüncü aşama testlere ilişkin verilerine sahip oldukları ve dünyada tescil edilmiş aşıları kullanacaklarını söyledi.

Ukrayna parlamentosu Rada milletvekili ve "Yaşam için Muhalefet Platformu" partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, ülkenin önde gelen ilaç şirketlerinden Biolek’in Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının devlet tescili için Ukrayna Sağlık Bakanlığı'na başvurduğunu belirtmişti. Biolek şirketi ise 5 Ocak’taki açıklamasıyla 31 Aralık 2020’de bakanlığa tescil için başvurduğunu doğrulamıştı.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko ise, Sputnik V’nin üçüncü araştırma aşaması bitmeden aşının tescilinin mümkün olmayacağını söylemişti.