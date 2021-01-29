Rusya, Google'dan ulusal marşına ilişkin kısıtlamaları kaldırmasını istedi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) yaptığı açıklamada, kurumun YouTube'da Rus marşının olduğu içeriklerin yayınlanması ile ilgili kısıtlamaları kaldırmak için Google'a başvuruda bulunduğu söyledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Google'a bir yazı göndererek Rusya marşı içeren videoların YouTube’da yayınlanmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Roskomnadzor’un açıklamasında, “Telif hakkı ihlali bahanesi ile Rusya ulusal marşını içeren videoların yayınlanmasına ilişkin YouTube tarafından getirilen kısıtlamaların kaldırılması talebi ile Google şirketine başvuruda bulunulmuştur” ifadesine yer verildi.

‘Ulusal marşlar telif hakkına tabi değildirler’

Roskomnadzor, marşın, diğer devlet sembolleri gibi, telif hakkına tabi olmadığını belirtti.

Ayrıca Roskomnadzor, YouTube'un Rusya ulusal marşını engellemesini ‘ülkenin tüm vatandaşlarına karşı açık ve kabul edilemez bir saygısızlık’ olarak değerlendirdi.

BMI-Broadcast Music hak talep etti, Google haksız buldu

Google temsilcilerinin daha sonra Rus basına verdiği demeçte, video platformu YouTube'da Rusya marşı bulunan içeriklerin yayınlanmasında kısıtlamaya neden olan BMI-Broadcast Music şirketinin iddiasının gözden geçirildiği ve asılsız bulunduğu söylendi.

Şirketin iddiasının asılsız olması gerekçesiyle kısıtlamaların geri çekilmesi istendi.

Daha önce basında çıkan birtakım haberlerde, Rusya marşının müzik haklarının BMI- Broadcast Music şirketi tarafından talep edildiği kaydedilmişti. Ardından YouTube kullanıcıları Rusya marşını içeren materyalleri video sitesine yüklemede sorun yaşamış, Youtube sayfasındaki ulusal marşlı içerikler sınırlandırılmıştı.