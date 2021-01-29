Alman düzenleyici doğruladı: Sputnik V konusunda Rusya ile temas halindeyiz

Almanya’da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum olan Paul-Ehrlich Enstitüsü, Sputnik V koronavirüs aşısının olası tescili ve Avrupa Birliği’nde (AB) üretimi konusunda Rusya ile temas halinde olduklarını belirtti.

Paul-Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek, bugünkü basın toplantısında, “Buna ortak çalışma demeyeceğim, çünkü geliştiriciler ile farklı görevlere sahibiz. Ama evet, başvuru vardı, bu konuda temaslar oldu. Paul-Ehrlich Enstitüsü, uluslararası destek sağlıyor. Bu, Rus meslektaşlarımıza video konferans yoluyla düzenleyici konularda danışmanlık yaptığımız anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Bu konulardan birinin, AB’nin mevcut tescil şartlarıyla ilgili olduğunu söyleyen Cichutek, ayrıca diğer ülkelerden ilgili kurumlar dahil Avrupa İlaç Ajansı’nda tescil ile ilgili başka konularda danışmanlık yaptıklarını belirterek, “Bu, temasların devam ettiği anlamına geliyor. Üretimin muhtemelen Avrupa’da da olacağı varsayımıyla çalışıyoruz, ki eğer olacaksa üretimin kalite taleplerimize uysun. Bunun için aşıyla ilgili veriler öyle bir şekilde olmalı ki, böyle bir aşı gündeme geldiğinde onaylanabilsin” dedi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sputnik V aşısının Avrupa’da tescili konusunda Paul-Ehrlich Enstitüsü’nün danışmanlık yapabileceğini söylemişti.

Rus Sputnik V aşısını tescil eden ülkeler kervanına Gine de katıldı

Öte yandan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Afrika ülkesi Gine’nin Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiğini belirtti.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, “Gine Cumhuriyeti, Sputnik V aşısını tescil eden ikinci Afrika ülkesi oldu” ifadesini kullandı.

Dmitriyev, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde’nin Sputnik V aşısını yaptığını kaydetti.

Sputnik V aşısı daha önce Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan ve BAE’de tescil edilmişti.