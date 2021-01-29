Putin, START-3'ü beş yıllığına uzatan yasayı imzaladı

Kremlin'in internet sitesinde konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nı (START-3) 5 yıl daha uzatan anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 8 Nisan 2010 tarihli Stratejik Saldırı Silahlarının Sınırlandırılması ve Azaltılması Anlaşması’nı uzatan anlaşmayı onaylayan federal yasayı imzaladı" ifadelerine yer verildi.

🇷🇺🇺🇸 Russian President Vladimir #Putin signed the law 'On the Ratification of the Agreement on the Extension of the Treaty between #Russia and #USA on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, dated April 8, 2010'. https://t.co/Jen58kANEu pic.twitter.com/R4NH3KvZKj — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) January 29, 2021

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın uzatılmasının Rusya’nın çıkarına olduğu, ABD ile ilişkilerin şeffaflığını ve öngörülebilirliğini koruyacağı ve dünya genelinde istikrarın korunmasına yardımcı olacağı vurgulandı.