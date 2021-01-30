Moskova'nın merkezinde 31 Ocak'taki protesto gösterileri nedeniyle 7 metro istasyonu kapatılacak

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 31 Ocak Pazar günü belediyenin onayı dışında Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın destekçilerinin protesto gösterileri düzenlemesi beklenirken, kent merkezindeki 7 metro istasyonunun kapatılacağı bilgisi verildi.

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Saat 8.00'dan itibaren Moskova Metrosu'nun şu istasyonlarına giriş çıkışlar kapalı olacak: Aleksandrovskiy Sad, Ohotnıy Ryad, Teatralnaya, Ploşad Revolutsii, Kuznetskiy Most, Lubyanka, Kitay-gorod. Tüm kısıtlamalar, polisin özel emrine kadar geçerli olacak" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca pazar günü Moskova'nın merkezinde yayaların hareketi de kısıtlanacak.