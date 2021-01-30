Aeroflot, aralarında Antalya'nın da olduğu bazı yönlere uçuşları sınırlandırıyor

Rus havayolu şirketi Aeroflot'un, aralarında Antalya, Kahire ve Minsk'in de bulunduğu bazı yönlere uçuşları sınırlandıracağı bildirildi.

Aeroflot'tan yapılan açıklamada, 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında aralarında Antalya, Kahire ve Minsk'in de olduğu bazı yurt dışı destinasyonlarına uçuşların sınırlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Aeroflot, uluslararası tarifeli uçuş programında geçici bir süre için değişiklik yapıyor. 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında Moskova'dan Antalya, Belgrad, Bişkek, Delhi, Dubai, Cenevre, Kahire, Londra, Minsk, Nursultan, Seul, Tokyo, Helsinki'ye olan uçuşların sıklığını azaltıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, iptal edilen uçuşların yolcularına, devam eden uçuşlar için yeni rezervasyon yapmaları teklif edileceği veya ödeme şekline ve mevcut kurallara göre para iadesi yapılacağı bilgisi verildi.